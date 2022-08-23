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Часть Украины накроет непогода: где сегодня ждать дождя

Фото: погода в Украине 23 августа будет с грозами на западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Западную часть Украины сегодня, 23 августа, накроют грозовые дожди. Однако на всей территории нашей страны будет сохраняться жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди ожидаются на западе, а именно во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Возможны шквалы, а кое-где и град.

На остальной территории будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +18, днем +29 +32 градуса;
  • на западе ночью +15 +17 градусов, а днем +27 +29;
  • в восточных областях ночью +18 +21, днем +32 +34 градуса;
  • на юге страны ночью +19 +21 градус, а днем +30 + 33;
  • в центральных областях ночью +17 +19, днем +29 +32 градуса.

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В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер юго-восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +29 +31 градус.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на ближайшую неделю.

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