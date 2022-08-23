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Частину України накриє негода: де сьогодні чекати дощу

Фото: погода в Україні 23 серпня буде з грозами на заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Західну частину України сьогодні, 23 серпня, накриють грозові дощі. Проте на всій території нашої країни буде зберігатися спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі очікуються на заході, а саме у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Можливі шквали, а подекуди й град.

На решті території буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +18, вдень +29 +32 градуси;
  • на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +27 +29;
  • у східних областях вночі +18 +21, вдень +32 +34 градуси;
  • на півдні країни вночі +19 +21 градус, а вдень +30 +33;
  • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +29 +32 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер південно-східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +29 +31 градус.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на найближчий тиждень.

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