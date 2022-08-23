Частину України накриє негода: де сьогодні чекати дощу

Західну частину України сьогодні, 23 серпня, накриють грозові дощі. Проте на всій території нашої країни буде зберігатися спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі очікуються на заході, а саме у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Можливі шквали, а подекуди й град.
На решті території буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер південно-східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +29 +31 градус.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на найближчий тиждень.
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