Часть Украины накроют мощные ливни: где сегодня ожидать непогоды

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня практически во всех регионах страны прогнозируются дожди, на западе - ливни. Кроме того, ожидаются грозы и шквалы.

Сухо будет только в Донецкой и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +16 +18, днем +25 +27 градусов;

на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +22 +26;

в восточных областях ночью +19 +21, днем +33 +35 градуса;

на юге страны ночью +20 +22 градуса, а днем +29 +31;

в центральных областях ночью +16 +18, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17 +19, а днем +26 +28 градусов.