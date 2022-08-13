Часть Украины накроют мощные ливни: где сегодня ожидать непогоды

Сегодня, 13 августа, погода в Украине будет влажной, большую часть областей накроют ливни с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня практически во всех регионах страны прогнозируются дожди, на западе - ливни. Кроме того, ожидаются грозы и шквалы.
Сухо будет только в Донецкой и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня днем и ночью прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17 +19, а днем +26 +28 градусов.
Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.
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