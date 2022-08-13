Частину України накриють потужні зливи: де сьогодні очікувати негоди

Сьогодні, 13 серпня, погода в Україні буде вологою, більшу частину областей накриють зливи з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні практично у всіх регіонах країни прогнозуються дощі, на заході - зливи. Крім того, очікуються грози та шквали.
Сухо буде лише у Донецькій та Луганській областях. Вітер переважно північно-східний, з поривами до 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні вдень та вночі прогнозується грозовий дощ. Вітер північно-східний до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17 +19, а вдень +26 +28 градусів.
Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа.
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