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Часть Украины накроют мощные ливни: где сегодня ожидать непогоды

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Украина, Суббота 13 августа 2022 07:00
Часть Украины накроют мощные ливни: где сегодня ожидать непогоды Фото: погода в Украине 13 августа будет с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 13 августа, погода в Украине будет влажной, большую часть областей накроют ливни с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня практически во всех регионах страны прогнозируются дожди, на западе - ливни. Кроме того, ожидаются грозы и шквалы.

Сухо будет только в Донецкой и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +18, днем +25 +27 градусов;
  • на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +22 +26;
  • в восточных областях ночью +19 +21, днем +33 +35 градуса;
  • на юге страны ночью +20 +22 градуса, а днем +29 +31;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +25 +27 градусов.

Часть Украины накроют мощные ливни: где сегодня ожидать непогоды

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17 +19, а днем +26 +28 градусов.

Часть Украины накроют мощные ливни: где сегодня ожидать непогоды

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.

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