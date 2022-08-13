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Частину України накриють потужні зливи: де сьогодні очікувати негоди

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Україна, Субота 13 серпня 2022 07:00
Частину України накриють потужні зливи: де сьогодні очікувати негоди Фото: погода в Україні 13 серпня буде з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 13 серпня, погода в Україні буде вологою, більшу частину областей накриють зливи з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні практично у всіх регіонах країни прогнозуються дощі, на заході - зливи. Крім того, очікуються грози та шквали.

Сухо буде лише у Донецькій та Луганській областях. Вітер переважно північно-східний, з поривами до 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +18, вдень +25 +27 градусів;
  • на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +22 +26;
  • у східних областях вночі +19 +21, вдень +33 +35 градуси;
  • на півдні країни вночі +20 +22 градуси, а вдень +29 +31;
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +25 +27 градусів.

Частину України накриють потужні зливи: де сьогодні очікувати негоди

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень та вночі прогнозується грозовий дощ. Вітер північно-східний до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17 +19, а вдень +26 +28 градусів.

Частину України накриють потужні зливи: де сьогодні очікувати негоди

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа.

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