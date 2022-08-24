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Часть терминалов ПриватБанка не принимают банкноты 500 и 1000 гривен: что известно

Фото: терминалы ПриватБанка в Одесской области не принимают банкноты 500 и 1000 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Терминалы самообслуживания ПриватБанка в Одесской области в настоящее время не принимают банкноты номиналом 500 и 1000 гривен. Там были выявлены деньги, похищенные из отделений банков на оккупированной части Херсонской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

"Речь идет только об одном регионе, где были выявлены похищенные банкноты. Это Одеська область", - сказал он, отметив, что банкноты этих номиналов принимаются во всех кассах, где их можно идентифицировать.

По его словам, терминалы самообслуживания пока не могут распознать эти банкноты. Сейчас банк проводит их техническую перенастройку.

"Безусловно, мы решим эту проблему в ближайшее время", - сказал Серга.

Напомним, во время действия военного положения банки в случае невозможности вывезти наличные, должны повредить их, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

Банкноты могут быть повреждены механическим способом (обрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с закрашиванием не менее 50% общей площади банкноты.

Поддельные и намеренно поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.

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ПриватБанк