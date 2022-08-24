Частина терміналів ПриватБанку не приймають банкноти 500 і 1000 гривень: що відомо

Термінали самообслуговування ПриватБанку в Одеській області в даний час не приймають банкноти номіналом 500 і 1000 гривень. Там були виявлені гроші, викрадені з відділень банків на окупованій частині Херсонської області.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.

"Мова йде тільки про один регіон, де були виявлені викрадені банкноти. Це Одеська область", - сказав він, зазначивши, що банкноти цих номіналів приймаються у всіх касах, де їх можна ідентифікувати.

За його словами, термінали самообслуговування поки що не можуть розпізнати ці банкноти. Зараз банк проводить їх технічне перенастроювання.

"Безумовно, ми вирішимо цю проблему найближчим часом", - сказав Серга.