Часть Симферополя на день останется без света

Несколько улиц оккупированного Симферополя 10 августа отключат от энергоснабжения. Это связано якобы с капитальным ремонтом.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на коммунальные службы аннексированного полуострова.

"Электроэнергия 10 августа будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Герцена 2/13 (чет), ул. Гоголя 72-88 (чет), 73-83 (нечет), ул. Дзюбанова 12-36 (чет), 15-39 (нечет), ул. Спера 17-33/35 (нечет), ул. Джанкойская 85-105, 107-144, 146; ул. Ларионова 65-103 (нечет); ул. Ракетная 26; ул. Мелитопольская 97а-113 (нечет), 116-136 (чет); ул. Ракетная 17, 20-26 (чет)", - говорится в сообщении.

В оккупированном Россией Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжают постоянно отключать свет. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области.

Издание отмечает, что сейчас оккупированный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из РФ и по энергомосту из Кубани.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия решила существенно сократить расходы на Крым.