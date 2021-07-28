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Часть Ровно осталась без света из-за аварии

Автор: РБК-Украина

В среду вечером в Ровно произошел пожар на трансформаторной подстанции. В связи с этим часть города осталось без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В 20:00 в Ровно по улице Мельничная на территории трансформаторной подстанции произошел пожар в отдельно стоящем трансформаторе. В 20:47 пожар был потушен.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"Бригадами Ровнооблэнерго проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 30 человек и пять единиц техники ГСЧС.

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