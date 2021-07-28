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Частина Рівного залишилася без світла через аварію

Автор: РБК-Україна

У середу ввечері в Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції. У зв'язку з цим частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

О 20: 00 у Рівному по вулиці Млинова на території трансформаторної підстанції сталася пожежа в окремому трансформаторі. О 20: 47 пожежу було загашено.

В результаті події жертв і постраждалих немає.

"Бригадами Рівнеобленерго проводяться заходи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ять одиниць техніки ДСНС.

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Рівнеавария