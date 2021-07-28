Частина Рівного залишилася без світла через аварію

У середу ввечері в Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції. У зв'язку з цим частина міста залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
О 20: 00 у Рівному по вулиці Млинова на території трансформаторної підстанції сталася пожежа в окремому трансформаторі. О 20: 47 пожежу було загашено.
В результаті події жертв і постраждалих немає.
"Бригадами Рівнеобленерго проводяться заходи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.
До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ять одиниць техніки ДСНС.