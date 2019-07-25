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Часть осужденных с ОРЛО освободят в течение месяца, - Денисова

Новости » Политика    25.07.2019 - 15:47
Часть осужденных с ОРЛО освободят в течение месяца, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

В течение месяца будут освобождены 11 человек

Часть переданных с отдельных районов Луганской областей (ОРЛО) осужденных украинцев освободят в течение месяца. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, накануне Украине передали 64 заключенных из тюрем оккупированной части Луганской области. 

"Мы забрали этих 64-х граждан, из них 11 человек уже в ближайшее время в течение месяца освободятся. Потому что они уже отбыли сроки наказания", - говорит Денисова.

Также, из тюрьмы могут освободить еще 7 граждан Украины, которые могут обжаловать приговор.

"Передали 7 человек, которые были осуждены, но их приговоры не вступили в действие. Потому что они их обжаловали в Апелляционном суде Луганской области. Впервые за полгода как мы проводим эту работу нам передали материалы уголовных дел этих граждан Украины. Мы передали их в Луганский Апелляционный суд. Право этих людей на свободный доступ к правосудию восстановят. Возможно они тоже будут уже на свободе", - добавила она.

Напомним, вчера самопровозглашенная "ЛНР" передала Украине 64 заключенных из тюрем оккупированной части Луганской области. Это был уже шестой этап передачи заключенных с оккупированной части Луганской области.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ разоблачила попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, которых передали украинской стороне. 

 

 

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