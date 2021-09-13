Часть Киева останется без воды: список адресов

В Киеве в период с 3 по 18 сентября пройдет плановое отключение холодного водоснабжения в отдельных районах. Оно связано с проведением ремонтных работ или авариями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Так, 13 сентября, согласно графику отключений, начиная с 10:00 холодное водоснабжение из-за аварии будет отсутствовать на:
Во вторник, 14 сентября, с 09:00 до 22:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ подача холодной воды прекратят по адресам:
Кроме того, с 08:00 14 сентября до 06:00 15 сентября без воды останутся:
При этом для устранения неполадок с 20:00 17 сентября до 10:00 18 сентября без водоснабжения останутся жители:
Также с 14:00 17 сентября до 03:00 18 сентября воду перекроют для: