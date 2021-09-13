Частина Києва залишиться без води: список адрес

У Києві в період з 3 по 18 вересня пройде планове відключення холодного водопостачання в окремих районах. Воно пов'язане з проведенням ремонтних робіт або аваріями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Так, 13 вересня, згідно з графіком відключень, починаючи з 10:00 холодне водопостачання через аварію буде відсутнім на:
У вівторок, 14 вересня, з 09:00 до 22:00 у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт подача холодної води припинять за адресами:
Крім того, з 08:00 14 вересня до 06:00 15 Вересня без води залишаться:
При цьому для усунення неполадок з 20:00 17 вересня до 10:00 18 вересня без водопостачання залишаться жителі:
Також з 14:00 17 вересня до 03:00 18 вересня воду перекриють для: