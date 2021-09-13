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Часть Киева останется без воды: список адресов

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 18:30
Часть Киева останется без воды: список адресов Фото: Часть Киева останется без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в период с 3 по 18 сентября пройдет плановое отключение холодного водоснабжения в отдельных районах. Оно связано с проведением ремонтных работ или авариями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Так, 13 сентября, согласно графику отключений, начиная с 10:00 холодное водоснабжение из-за аварии будет отсутствовать на:

  • улице Олеся Гончара, 6;
  • улице Ольжича, 27/22;
  • улице Сергея Параджанова, 26 - 32, 15 - 31;
  • улице Андрея Малышко, 39;
  • улице Юношеской, 27 - 42;
  • переулке Индустриальном, 4, 17, 19, 19А, 21, 23.

Во вторник, 14 сентября, с 09:00 до 22:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ подача холодной воды прекратят по адресам:

  • улица Набережное шоссе, 1, 11а, 11а / 2, 25, 25/1, 28;
  • улица Набережно-Печерская дорога, 2а, 2а / 1, 2 / 1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6;

Кроме того, с 08:00 14 сентября до 06:00 15 сентября без воды останутся:

  • улица Львовская, 25;
  • улица Кричевского, 5, 7.

При этом для устранения неполадок с 20:00 17 сентября до 10:00 18 сентября без водоснабжения останутся жители:

  • улицы Радужной, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;
  • улицы Черемшины, 16 - 98.

Также с 14:00 17 сентября до 03:00 18 сентября воду перекроют для:

  • улице Тургеневской, 26-28, 23, 26;
  • улице Бульварно-Кудрявской, 36.
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