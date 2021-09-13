Часть Киева останется без воды: список адресов

В Киеве в период с 3 по 18 сентября пройдет плановое отключение холодного водоснабжения в отдельных районах. Оно связано с проведением ремонтных работ или авариями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала" .

Так, 13 сентября, согласно графику отключений, начиная с 10:00 холодное водоснабжение из-за аварии будет отсутствовать на:

улице Олеся Гончара, 6;

улице Ольжича, 27/22;

улице Сергея Параджанова, 26 - 32, 15 - 31;

улице Андрея Малышко, 39;

улице Юношеской, 27 - 42;

переулке Индустриальном, 4, 17, 19, 19А, 21, 23.

Во вторник, 14 сентября, с 09:00 до 22:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ подача холодной воды прекратят по адресам:

улица Набережное шоссе, 1, 11а, 11а / 2, 25, 25/1, 28;

улица Набережно-Печерская дорога, 2а, 2а / 1, 2 / 1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6;

Кроме того, с 08:00 14 сентября до 06:00 15 сентября без воды останутся:

улица Львовская, 25;

улица Кричевского, 5, 7.

При этом для устранения неполадок с 20:00 17 сентября до 10:00 18 сентября без водоснабжения останутся жители:

улицы Радужной, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;

улицы Черемшины, 16 - 98.

Также с 14:00 17 сентября до 03:00 18 сентября воду перекроют для: