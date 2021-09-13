Часть Киева останется без воды: список адресов
Фото: Часть Киева останется без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в период с 3 по 18 сентября пройдет плановое отключение холодного водоснабжения в отдельных районах. Оно связано с проведением ремонтных работ или авариями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Так, 13 сентября, согласно графику отключений, начиная с 10:00 холодное водоснабжение из-за аварии будет отсутствовать на:
- улице Олеся Гончара, 6;
- улице Ольжича, 27/22;
- улице Сергея Параджанова, 26 - 32, 15 - 31;
- улице Андрея Малышко, 39;
- улице Юношеской, 27 - 42;
- переулке Индустриальном, 4, 17, 19, 19А, 21, 23.
Во вторник, 14 сентября, с 09:00 до 22:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ подача холодной воды прекратят по адресам:
- улица Набережное шоссе, 1, 11а, 11а / 2, 25, 25/1, 28;
- улица Набережно-Печерская дорога, 2а, 2а / 1, 2 / 1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6;
Кроме того, с 08:00 14 сентября до 06:00 15 сентября без воды останутся:
- улица Львовская, 25;
- улица Кричевского, 5, 7.
При этом для устранения неполадок с 20:00 17 сентября до 10:00 18 сентября без водоснабжения останутся жители:
- улицы Радужной, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;
- улицы Черемшины, 16 - 98.
Также с 14:00 17 сентября до 03:00 18 сентября воду перекроют для:
- улице Тургеневской, 26-28, 23, 26;
- улице Бульварно-Кудрявской, 36.