Частина Києва залишиться без води: список адрес
Фото: частина Києва залишиться без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві в період з 3 по 18 вересня пройде планове відключення холодного водопостачання в окремих районах. Воно пов'язане з проведенням ремонтних робіт або аваріями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Так, 13 вересня, згідно з графіком відключень, починаючи з 10:00 холодне водопостачання через аварію буде відсутнім на:
- вулиці Олеся Гончара, 6;
- вулиці Ольжича, 27/22;
- вулиці Сергія Параджанова, 26 - 32, 15 - 31;
- вулиці Андрія Малишка, 39;
- вулиці Юнацької, 27 - 42;
- провулку Індустріальному, 4, 17, 19, 19а, 21, 23.
У вівторок, 14 вересня, з 09:00 до 22:00 у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт подача холодної води припинять за адресами:
- вулиця Набережне шосе, 1, 11а, 11а / 2, 25, 25/1, 28;
- вулиця Набережно-Печерська дорога, 2а, 2а / 1, 2 / 1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6;
Крім того, з 08:00 14 вересня до 06:00 15 Вересня без води залишаться:
- вулиця Львівська, 25;
- вулиця Кричевського, 5, 7.
При цьому для усунення неполадок з 20:00 17 вересня до 10:00 18 вересня без водопостачання залишаться жителі:
- вулиці Райдужній, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;
- вулиці Черемшини, 16 - 98.
Також з 14:00 17 вересня до 03:00 18 вересня воду перекриють для:
- вулиці Тургенєвській, 26-28, 23, 26;
- вулиці Бульварно-Кудрявській, 36.