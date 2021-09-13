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Частина Києва залишиться без води: список адрес

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 18:30
Частина Києва залишиться без води: список адрес Фото: частина Києва залишиться без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві в період з 3 по 18 вересня пройде планове відключення холодного водопостачання в окремих районах. Воно пов'язане з проведенням ремонтних робіт або аваріями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Так, 13 вересня, згідно з графіком відключень, починаючи з 10:00 холодне водопостачання через аварію буде відсутнім на:

  • вулиці Олеся Гончара, 6;
  • вулиці Ольжича, 27/22;
  • вулиці Сергія Параджанова, 26 - 32, 15 - 31;
  • вулиці Андрія Малишка, 39;
  • вулиці Юнацької, 27 - 42;
  • провулку Індустріальному, 4, 17, 19, 19а, 21, 23.

У вівторок, 14 вересня, з 09:00 до 22:00 у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт подача холодної води припинять за адресами:

  • вулиця Набережне шосе, 1, 11а, 11а / 2, 25, 25/1, 28;
  • вулиця Набережно-Печерська дорога, 2а, 2а / 1, 2 / 1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6;

Крім того, з 08:00 14 вересня до 06:00 15 Вересня без води залишаться:

  • вулиця Львівська, 25;
  • вулиця Кричевського, 5, 7.

При цьому для усунення неполадок з 20:00 17 вересня до 10:00 18 вересня без водопостачання залишаться жителі:

  • вулиці Райдужній, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;
  • вулиці Черемшини, 16 - 98.

Також з 14:00 17 вересня до 03:00 18 вересня воду перекриють для:

  • вулиці Тургенєвській, 26-28, 23, 26;
  • вулиці Бульварно-Кудрявській, 36.
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