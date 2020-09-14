Часть Киева осталась без света из-за аварии

В Киеве вечером 14 сентября отключили электроснабжение на десятке улиц. Блэкаут произошел в Святошинском районе города.
Об этом РБК-Украина сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".
Отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением в сети. Сейчас перонал ДТЭК "Киевские электросети" работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - 12:00 ночи.
По состоянию на 23:20 свет отсутствует на улицах:
Ранее сообщалось, что три района в Киеве остались без электричества и воды. Перебои со снабжением услуг наблюдались в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.