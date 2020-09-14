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Часть Киева осталась без света из-за аварии

Автор: Инна Собора

В Киеве вечером 14 сентября отключили электроснабжение на десятке улиц. Блэкаут произошел в Святошинском районе города.

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Об этом РБК-Украина сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

Отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением в сети. Сейчас перонал ДТЭК "Киевские электросети" работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - 12:00 ночи.

По состоянию на 23:20 свет отсутствует на улицах:

  • Прилужная;
  • Ирпенская;
  • Феодоры Пушиной;
  • Чернобыльская;
  • проспект Победы;
  • Львовская;
  • Живописная;
  • Ушакова;
  • Ефремова;
  • Василия Стуса;
  • Михаила Чалого;
  • патриарха Романюка;
  • Октябрьская;
  • шоссе Брест-Литовское:
  • поселок Екатериновка.

Ранее сообщалось, что три района в Киеве остались без электричества и воды. Перебои со снабжением услуг наблюдались в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

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