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Частина Києва залишилася без світла через аварію

Автор: Инна Собора

У Києві ввечері 14 вересня відключили електропостачання на десятку вулиць. Блекаут стався у Святошинському районі міста.

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Про це РБК-Україна повідомили у ДТЕК "Київські електромережі".

Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі. Наразі перонал ДТЕК "Київські електромережі" працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії - 12 година ночі.

Так, станом на 23:20 світло відсутнє на вулицях:

  • Прилужна;
  • Ірпінська;
  • Феодори Пушиної;
  • Чорнобильська;
  • проспект Перемоги;
  • Львівська;
  • Живописна;
  • Ушакова;
  • Єфремова;
  • Василя Стуса;
  • Михайла Чалого;
  • патріарха Романюка;
  • Жовтнева;
  • шосе Брест-Литовське:
  • селище Катеринівка.

Раніше повідомлялося, що три райони в Києві залишилися без електрики та води. Перебої з постачанням послуг спостерігалися в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці.

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Новини України Київаварияэлектричество