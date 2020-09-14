Частина Києва залишилася без світла через аварію

У Києві ввечері 14 вересня відключили електропостачання на десятку вулиць. Блекаут стався у Святошинському районі міста.
Про це РБК-Україна повідомили у ДТЕК "Київські електромережі".
Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі. Наразі перонал ДТЕК "Київські електромережі" працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії - 12 година ночі.
Так, станом на 23:20 світло відсутнє на вулицях:
Раніше повідомлялося, що три райони в Києві залишилися без електрики та води. Перебої з постачанням послуг спостерігалися в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці.