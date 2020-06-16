Часть Киева на два дня останется без воды

Ремонтные работы продлятся с 19 по 21 июня
В Киеве будут проводить ремонт на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III". В связи с этим в нескольких районах столицы частично будет ограничена подача воды.
Об этом сообщает "Киевводоканал".
Ремонтные работы продлятся два дня - с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:
С полным списком улиц можно ознакомится по ссылке.
"Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах", - говорится в сообщении.
Напомним, украинцы на карантине переплатили за коммуналку четверть от начислений.
Кроме того, 25 мая в Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тысячи домов.
Автор: РБК-Украина