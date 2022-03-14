"Часть информационного фронта". Украина запретила ввоз книг из России

Госкомтелерадио официально запретил ввозить всю издательскую продукцию из России. Такое решение приняло ведомство в начале марта из-за широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики от "Слуги Народа" Евгения Кравчук заявила, что запрет на ввоз книг поможет не допустить культурное и информационное влияние РФ на общественные настроения украинцев.

"Наконец-то запрещен ввоз российских книг. Благодаря этому шагу украинский рынок станет, как почти все рынки в мире, свободным от зарубежных издателей", - отметила она.