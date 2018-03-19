Частина гравців збірної України відправиться в "молодіжку", - Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що частина гравців після першого товариського матчу відправиться в молодіжну команду. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

"Всі, кому ми надіслали запрошення, - повноцінні гравці національної команди, на яких ми розраховуємо в майбутньому. Але ми віддамо частину футболістів "молодіжці". Це буде можливим після матчу проти Саудівської Аравії. Кого саме, стане відомо після першого матчу збірної", - сказав Шевченко.

Зазначається, що вони допоможуть молодіжній збірній у кваліфікаційному матчі Євро-2019 (U-21) проти Англії, який відбудеться 27 березня в Шеффілді.

Збірна України 23 березня зіграє товариський матч проти Саудівської Аравії, а 27 числа проти команди Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список з 25 футболістів, викликаних на березневі товариські матчі.