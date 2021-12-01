UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Часть Харькова осталась без воды: список улиц

Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове на Салтовке произошла авария на водоводе. Часть города осталась без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kharkow Today.

"Большое количество, там много жилых домов. Водовод 1200 миллиметров - это серьезный водовод. Это было утром около 7:00, в районе церкви. Сегодня восстановят точно", - сообщили в КП "Харьковводоканал".

Предположительно, это будет раньше 24:00. Но сначала нужно провести земляные работы.

Из-за аварии на водоводе от холодного водоснабжения отключены дома, ограниченные улицами:

  • Салтовское шоссе,
  • проспект Тракторостроителей,
  • улицы Краснодарская, Солнечная, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев-Широнинцев (четная сторона).

В это время жителям домов, которые отключены от водоснабжения, подвозят воду автоцистернами КП "Харьковвводоканал".

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков