Частина Харкова залишилася без води: список вулиць

"Велика кількість, там багато житлових будинків. Водовід 1200 міліметрів - це серйозний водовід. Це було вранці близько 7:00, в районі церкви. Сьогодні відновлять точно", - повідомили в КП "Харківводоканал".

Імовірно, це буде раніше 24:00. Але спочатку потрібно провести земляні роботи.

Через аварію на водоводі від холодного водопостачання відключені будинки, які обмежені вулицями:

Салтівське шосе,

проспект Тракторобудівників,

вулиці Краснодарська, Сонячна, Тимурівців, Гарібальді, Бучми, Гвардійців-Широнінців (парна сторона).

У цей час мешканцям будинків, які відключені від водопостачання, підвозять воду автоцистернами КП "Харківвводоканал".