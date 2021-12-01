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Частина Харкова залишилася без води: список вулиць

Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові на Салтівці сталася аварія на водоводі. Частина міста залишилася без води.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kharkow Today.

"Велика кількість, там багато житлових будинків. Водовід 1200 міліметрів - це серйозний водовід. Це було вранці близько 7:00, в районі церкви. Сьогодні відновлять точно", - повідомили в КП "Харківводоканал".

Імовірно, це буде раніше 24:00. Але спочатку потрібно провести земляні роботи.

Через аварію на водоводі від холодного водопостачання відключені будинки, які обмежені вулицями:

  • Салтівське шосе,
  • проспект Тракторобудівників,
  • вулиці Краснодарська, Сонячна, Тимурівців, Гарібальді, Бучми, Гвардійців-Широнінців (парна сторона).

У цей час мешканцям будинків, які відключені від водопостачання, підвозять воду автоцистернами КП "Харківвводоканал".

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Харків