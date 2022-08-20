Часть Донецкой области осталась без воды из-за боевых действий

Несколько населенных пунктов Донецкой области 20 августа остались без воды, поскольку была остановлена Карловская фильтровальная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мирнограда Александра Брыкалова в Telegram .

По его словам, из-за боевых действий была повреждена линия электропередач, поэтому станция обесточена.

"В связи с аварийной ситуацией вызванной боевыми действиями было повреждение ЛЭП, вследствие чего с 10:30 20.08.2022 года было остановлено Карловскую фильтровальную станцию и прекращено водоснабжение потребителей", - говорится в сообщении.

Отметим, что Карловская фильтровальная станция обеспечивала водоснабжением 9 населенных пунктов. Без воды остались жители Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидового и Украинска.