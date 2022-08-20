Частина Донецької області залишилася без води через бойові дії

Кілька населених пунктів Донецької області 20 серпня залишилися без води, оскільки була зупинена Карлівська фільтрувальна станція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мирнограда Олександра Брикалова в Telegram.
За його словами, через бойові дії була пошкоджена лінія електропередач, тому станція знеструмлена.
"У зв'язку з аварійною ситуацією спричиненою бойовими діями було пошкодження ЛЕП, внаслідок чого з 10:30 20.08.2022 року було зупинено Карлівську фільтрувальну станцію та припинено водопостачання споживачів", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Карлівська фільтрувальна станція забезпечувала водопостачанням 9 населених пунктів. Без води залишилися мешканці Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.
Нагадаємо, 13 серпня Карлівська фільтрувальна станція була зупинена. Енергетики відновили її роботу лише 18 серпня.
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