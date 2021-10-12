Что чаще всего пугает заемщиков перед обращением за ипотекой? Развеиваем мифы

Кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области, на сегодняшний день, является одним из самых популярных видов кредитования. И все же, многие заемщики опасаются брать залоговые кредиты по самым разным причинам. На текущий момент, такие займы выдают как банки, так и частные финансовые компании, условия которых могут существенно отличатся. Риски, в данном случае, напрямую зависят от того, к какому именно кредитору Вы решите обратиться за деньгами. Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся опасения заемщиков, связанные с залоговым кредитованием, а также попробуем подтвердить или развеять эти мнения.

Доходов не хватит на выплаты по кредиту

Главный страх потенциальных заемщиков, желающих оформить кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области – банально, не хватит денег, чтобы погасить долги. Страх этот, вполне естественный, преодолеть его можно 2-мя основными способами:

Четко спланировать доходы и расходы семьи на период кредитования, оценить свои шансы, учитывая стабильность текущего источника дохода. Выбрать кредитора, который в случае форс-мажора может дать длительную отсрочку платежа без наложения штрафа.

Кредитор увеличит процентную ставку

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, в первую очередь при прочтении договора обратите внимание на вид процентной ставки. Она может быть плавающей или фиксированной. В первом случае кредитор действительно вправе увеличить размер ставки в 1,5-2 и более раз. Кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области с плавающей процентной ставкой нужно брать с осторожностью, так как общая переплата за 10-20 лет может составить даже 1000%. Выбирайте кредитные продукты с фиксированной ставкой на весь период выплат по кредиту – это гарантия Вашей финансовой стабильности.

Кредит заставят погасить досрочно

Согласно Закону Украины о защите прав потребителей статьи 11 пункта 4, банки могут потребовать досрочное погашение долга по кредиту, если размер просрочки+сумма штрафов и комиссий превышает 10% от тела кредита. Такие ситуации возникали в период глубокого финансового кризиса 2008-2011 годов, когда целый ряд событий мировой экономики привел к банкротству десятков банков в Украине. В частных финансовых компаниях такого фактически не встречается. Заемщик может погасить кредит досрочно, но только по собственному желанию.

Банк заберет жилье

Отобрать залог у заемщика кредитор может только через суд, который обычно длится долгие годы, отнимает время у персонала, повышает расходы кредитора. Эти случаи – казуистические, касаются менее чем 0,1% всех заемщиков. Как правило, это касается только тех заемщиков, которые полностью отказываются выполнять свои кредитные обязательства перед кредитором. В абсолютном большинстве случаев кредиторы идут на уступки своим клиентам, предлагают реструктуризацию, рефинансирование, кредитные каникулы или другие методы решения проблемы.

Кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области

Учитывая данные с официальных сайтов государственных и коммерческих кредиторов, отзывы в достоверных источниках, а также живые опросы людей в столице, можем сделать вывод – кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области сегодня лучше брать в частной компании, где предлагается более простая и лояльная схема подачи документов и оформления ипотеки в целом. Займ под залог квартиры у частного кредитора также отличается сниженной процентной ставкой и отсутствием колоссальных расходов за обслуживание кредита.

Информация подготовлена на основании интервью с Натальей - руководителем отдела ипотечного кредитования одной из самых крупных финансовых компаний в Украине «Кредит 112», которая обслуживает несколько тысяч ипотек ежегодно, предоставляя возможность оформить кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области на 10 лет всего под 1,5% в месяц.