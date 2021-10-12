Що найчастіше лякає позичальників перед зверненням за іпотекою? Розвіюємо міфи

Кредит під заставу квартири в Києві та Київській області, на сьогоднішній день, є одним з найпопулярніших видів кредитування. І все ж, багато позичальників побоюються брати заставні кредити з різних причин. На поточний момент, такі позики видають як банки, так і приватні фінансові компанії, умови яких можуть істотно відрізнятися. Ризики, в даному випадку, безпосередньо залежать від того, до якого саме кредитора Ви вирішите звернутися за грошима. Давайте розглянемо побоювання, пов'язані із заставним кредитуванням, що найбільш часто зустрічаються у позичальників, а також спробуємо підтвердити або розвіяти ці думки.
Головний страх потенційних позичальників, які бажають оформити кредит під заставу квартири в Києві та Київській області - банально, не вистачить грошей, щоб погасити борги. Страх цей, цілком природний, подолати його можна 2-ма основними способами:
Щоб не зіткнутися з такою проблемою, в першу чергу при прочитанні договору зверніть увагу на вид відсоткової ставки. Вона може бути плаваючою або фіксованою. У першому випадку кредитор дійсно має право збільшити розмір ставки в 1,5-2 і більше разів. Кредит під заставу квартири в Києві та Київській області на таких умовах брати безглуздо, так як загальна переплата за 10-20 років може скласти навіть 1000%. Вибирайте кредитні продукти з фіксованою ставкою на весь період виплат по кредиту - це гарантія Вашої фінансової стабільності.
Відповідно до Закону України про захист прав споживачів статті 11 пункту 4, банки можуть зажадати дострокового погашення боргу за кредитом, якщо розмір прострочення + сума штрафів і комісій перевищує 10% від тіла кредиту. Такі ситуації виникали в період глибокої фінансової кризи 2008-2011 років, коли цілий ряд подій світової економіки призвів до банкрутства десятків банків в Україні. У приватних фінансових компаніях такого практично не зустрічається. Позичальник може погасити кредит достроково лише за власним бажанням, при цьому, комісій та штрафи нараховуватись не будуть.
Відібрати заставу у позичальника кредитор може тільки через суд, який зазвичай триває довгі роки, забирає час у персоналу, підвищує витрати кредитора. Ці випадки - казуїстичні, стосуються менш ніж 0,1% всіх позичальників та виникають у випадку, коли вони повністю відмовляються від своїх кредитних зобов’язань. В абсолютній більшості випадків кредитори йдуть на поступки своїм клієнтам, пропонують реструктуризацію, рефінансування, кредитні канікули або інші методи вирішення проблеми.
З огляду на дані з офіційних сайтів державних і комерційних кредиторів, відгуки в достовірних джерелах, а також живі опитування людей в столиці, можемо зробити висновок - кредит під заставу квартири в Києві та Київській області сьогодні краще брати в приватній компанії, де пропонується більш проста і лояльна схема подачі документів і оформлення іпотеки в цілому. Позика під заставу квартири у приватного кредитора також відрізняється зниженою процентною ставкою і відсутністю колосальних витрат за обслуговування кредиту.
Інформація підготовлена на підставі інтерв'ю з Наталею - керівником відділу іпотечного кредитування однієї з найбільших фінансових компаній в Україні «Кредит 112» , яка обслуговує декілька тисяч іпотек щорічно, надаючи можливість оформити кредит під заставу квартири в Києві та Київській області на 10 років всього під 1,5% на місяць.