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Что чаще всего пугает заемщиков перед обращением за ипотекой? Развеиваем мифы

Новина українською →
Вторник 12 октября 2021 11:05
Что чаще всего пугает заемщиков перед обращением за ипотекой? Развеиваем мифы

Кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области, на сегодняшний день, является одним из самых популярных видов кредитования. И все же, многие заемщики опасаются брать залоговые кредиты по самым разным причинам. На текущий момент, такие займы выдают как банки, так и частные финансовые компании, условия которых могут существенно отличатся. Риски, в данном случае, напрямую зависят от того, к какому именно кредитору Вы решите обратиться за деньгами. Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся опасения заемщиков, связанные с залоговым кредитованием, а также попробуем подтвердить или развеять эти мнения.

Доходов не хватит на выплаты по кредиту

Главный страх потенциальных заемщиков, желающих оформить кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области – банально, не хватит денег, чтобы погасить долги. Страх этот, вполне естественный, преодолеть его можно 2-мя основными способами:

  1. Четко спланировать доходы и расходы семьи на период кредитования, оценить свои шансы, учитывая стабильность текущего источника дохода.
  2. Выбрать кредитора, который в случае форс-мажора может дать длительную отсрочку платежа без наложения штрафа.

Кредитор увеличит процентную ставку

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, в первую очередь при прочтении договора обратите внимание на вид процентной ставки. Она может быть плавающей или фиксированной. В первом случае кредитор действительно вправе увеличить размер ставки в 1,5-2 и более раз. Кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области с плавающей процентной ставкой нужно брать с осторожностью, так как общая переплата за 10-20 лет может составить даже 1000%. Выбирайте кредитные продукты с фиксированной ставкой на весь период выплат по кредиту – это гарантия Вашей финансовой стабильности.

Кредит заставят погасить досрочно

Согласно Закону Украины о защите прав потребителей статьи 11 пункта 4, банки могут потребовать досрочное погашение долга по кредиту, если размер просрочки+сумма штрафов и комиссий превышает 10% от тела кредита. Такие ситуации возникали в период глубокого финансового кризиса 2008-2011 годов, когда целый ряд событий мировой экономики привел к банкротству десятков банков в Украине. В частных финансовых компаниях такого фактически не встречается. Заемщик может погасить кредит досрочно, но только по собственному желанию.

Банк заберет жилье

Отобрать залог у заемщика кредитор может только через суд, который обычно длится долгие годы, отнимает время у персонала, повышает расходы кредитора. Эти случаи – казуистические, касаются менее чем 0,1% всех заемщиков. Как правило, это касается только тех заемщиков, которые полностью отказываются выполнять свои кредитные обязательства перед кредитором. В абсолютном большинстве случаев кредиторы идут на уступки своим клиентам, предлагают реструктуризацию, рефинансирование, кредитные каникулы или другие методы решения проблемы.

Что чаще всего пугает заемщиков перед обращением за ипотекой? Развеиваем мифы

Кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области

Учитывая данные с официальных сайтов государственных и коммерческих кредиторов, отзывы в достоверных источниках, а также живые опросы людей в столице, можем сделать вывод – кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области сегодня лучше брать в частной компании, где предлагается более простая и лояльная схема подачи документов и оформления ипотеки в целом. Займ под залог квартиры у частного кредитора также отличается сниженной процентной ставкой и отсутствием колоссальных расходов за обслуживание кредита.

Информация подготовлена на основании интервью с Натальей - руководителем отдела ипотечного кредитования одной из самых крупных финансовых компаний в Украине «Кредит 112», которая обслуживает несколько тысяч ипотек ежегодно, предоставляя возможность оформить кредит под залог квартиры в Киеве и Киевской области на 10 лет всего под 1,5% в месяц.

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