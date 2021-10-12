Що найчастіше лякає позичальників перед зверненням за іпотекою? Розвіюємо міфи

Кредит під заставу квартири в Києві та Київській області, на сьогоднішній день, є одним з найпопулярніших видів кредитування. І все ж, багато позичальників побоюються брати заставні кредити з різних причин. На поточний момент, такі позики видають як банки, так і приватні фінансові компанії, умови яких можуть істотно відрізнятися. Ризики, в даному випадку, безпосередньо залежать від того, до якого саме кредитора Ви вирішите звернутися за грошима. Давайте розглянемо побоювання, пов'язані із заставним кредитуванням, що найбільш часто зустрічаються у позичальників, а також спробуємо підтвердити або розвіяти ці думки.

Доходів не вистачить на виплати по кредиту

Головний страх потенційних позичальників, які бажають оформити кредит під заставу квартири в Києві та Київській області - банально, не вистачить грошей, щоб погасити борги. Страх цей, цілком природний, подолати його можна 2-ма основними способами:

Чітко спланувати доходи і витрати сім'ї на період кредитування, оцінити свої шанси, враховуючи стабільність поточного джерела доходу. Вибрати кредитора, який в разі форс-мажору може дати тривалу відстрочку платежу без накладення штрафу.

Кредитор збільшить процентну ставку

Щоб не зіткнутися з такою проблемою, в першу чергу при прочитанні договору зверніть увагу на вид відсоткової ставки. Вона може бути плаваючою або фіксованою. У першому випадку кредитор дійсно має право збільшити розмір ставки в 1,5-2 і більше разів. Кредит під заставу квартири в Києві та Київській області на таких умовах брати безглуздо, так як загальна переплата за 10-20 років може скласти навіть 1000%. Вибирайте кредитні продукти з фіксованою ставкою на весь період виплат по кредиту - це гарантія Вашої фінансової стабільності.

Кредит змусять погасити достроково

Відповідно до Закону України про захист прав споживачів статті 11 пункту 4, банки можуть зажадати дострокового погашення боргу за кредитом, якщо розмір прострочення + сума штрафів і комісій перевищує 10% від тіла кредиту. Такі ситуації виникали в період глибокої фінансової кризи 2008-2011 років, коли цілий ряд подій світової економіки призвів до банкрутства десятків банків в Україні. У приватних фінансових компаніях такого практично не зустрічається. Позичальник може погасити кредит достроково лише за власним бажанням, при цьому, комісій та штрафи нараховуватись не будуть.

Банк забере житло

Відібрати заставу у позичальника кредитор може тільки через суд, який зазвичай триває довгі роки, забирає час у персоналу, підвищує витрати кредитора. Ці випадки - казуїстичні, стосуються менш ніж 0,1% всіх позичальників та виникають у випадку, коли вони повністю відмовляються від своїх кредитних зобов’язань. В абсолютній більшості випадків кредитори йдуть на поступки своїм клієнтам, пропонують реструктуризацію, рефінансування, кредитні канікули або інші методи вирішення проблеми.

Кредит під заставу квартири в Києві та Київській області

З огляду на дані з офіційних сайтів державних і комерційних кредиторів, відгуки в достовірних джерелах, а також живі опитування людей в столиці, можемо зробити висновок - кредит під заставу квартири в Києві та Київській області сьогодні краще брати в приватній компанії, де пропонується більш проста і лояльна схема подачі документів і оформлення іпотеки в цілому. Позика під заставу квартири у приватного кредитора також відрізняється зниженою процентною ставкою і відсутністю колосальних витрат за обслуговування кредиту.

Інформація підготовлена ​​на підставі інтерв'ю з Наталею - керівником відділу іпотечного кредитування однієї з найбільших фінансових компаній в Україні «Кредит 112» , яка обслуговує декілька тисяч іпотек щорічно, надаючи можливість оформити кредит під заставу квартири в Києві та Київській області на 10 років всього під 1,5% на місяць.