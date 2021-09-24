Час вопросов к правительству и запуск БЭБ: что сегодня рассмотрят в Раде

Народные депутаты 24 сентября соберутся на пленарное заседание. Оно начнется в 10: 00 с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР .

Министры в Раде будут отчитываться о тарифах и ценах на коммунальные услуги для населения Украины, а также о предоставлении субвенций из государственного бюджета местным бюджетам для предоставления льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты: