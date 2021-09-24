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Час вопросов к правительству и запуск БЭБ: что сегодня рассмотрят в Раде

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Пятница 24 сентября 2021 08:27
Час вопросов к правительству и запуск БЭБ: что сегодня рассмотрят в Раде Фото: в Верховной Раде проведут час вопросов к правительству (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Народные депутаты 24 сентября соберутся на пленарное заседание. Оно начнется в 10: 00 с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Министры в Раде будут отчитываться о тарифах и ценах на коммунальные услуги для населения Украины, а также о предоставлении субвенций из государственного бюджета местным бюджетам для предоставления льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты:

  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики (первое чтение)
  • о внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины" (первое чтение)
  • о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно организационных вопросов работы Крымской платформы (для включения в повестку дня и принятия решения)
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств (второе чтение)
  • о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (первое чтение)
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов международного судебного сотрудничества (первое чтение)
  • о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному суду как суду первой инстанции (первое чтение)
  • о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим (второе чтение)
  • о внесении изменений в административное и уголовное законодательство относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины (второе чтение)
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