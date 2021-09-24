Година запитань до уряду та запуск БЕБ: що сьогодні розглянуть у Раді
Фото: у Верховній раді проведуть годину запитань до уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народні депутати 24 вересня зберуться на пленарне засідання. Воно почнеться о 10:00 з години запитань до уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.
Міністри в Раді звітуватимуть про тарифи і ціни на комунальні послуги для населення України, а також про надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
Крім того, будуть розглянуті законопроекти:
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки (перше читання)
- про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (перше читання)
- про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (для включення до порядку денного та прийняття рішення)
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (друге читання)
- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання)
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва (перше читання)
- про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції (перше читання)
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним (друге читання)
- про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (друге читання)