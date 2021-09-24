Година запитань до уряду та запуск БЕБ: що сьогодні розглянуть у Раді

Народні депутати 24 вересня зберуться на пленарне засідання. Воно почнеться о 10:00 з години запитань до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР .

Міністри в Раді звітуватимуть про тарифи і ціни на комунальні послуги для населення України, а також про надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, будуть розглянуті законопроекти: