За час війни ми інвестували в Україні 7,8 млрд грн, - Зіновій Козицький

"Лише за результатами 2023 року наша бурова компанія пробурила 10% від усіх пробурених в країні свердловин, компанія "Георозвідка" здійснила 60% від усіх сейсмічних робіт проведених в країні, а наш енергетичний підрозділ за час війни побудував 7 одномегаватних сонячних станцій та найбільшу вітроелектростанцію на заході України потужністю 60 МВт. Цього року завершуємо будівництво гідростанції на річці Західний Буг", - зазначив Козицький.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення на різні цілі було направлено більше 200 млн грн допомоги, з яких понад 144 млн грн безпосередньо на підтримку ЗСУ.

Проте бізнесмен звертає увагу на інформаційні атаки, яким піддалася компанія та сім’я бізнесмена.

"Сьогодні ми зіткнулись із парадоксальною ситуацією в Україні, коли прозорий бізнес замість того, аби викликати повагу і бути шанованим, як це прийнято на Заході, стає об’єктом інформаційних атак", - пише він.

Зокрема Козицький звертає увагу, що в статті про будівництво дороги в Східниці свідомо чи несвідомо не враховано багато важливих фактів, які могли суттєво вплинути на зміст матеріалу. Він наголошує, що надав коментар журналістам з цього приводу.

Зазначається, що бізнесмен реалізує великий інвестиційний проєкт у Східниці, де будується розгалужена туристична інфраструктура, яка дозволить створити нові робочі місця і підтримувати їх сталу зайнятість в майбутньому. Це буде найбільший приватний інвестиційний проєкт в оздоровчо-рекреаційній сфері України, із загальною проєктною вартістю 1,8 млрд грн.

"В невеликому містечку Східниця, де туризм є основним джерелом доходів, ми вирішили створити щось більше, ніж просто оздоровчий комплекс. Ми інвестуємо в майбутнє цього краю. Відтак, проект передбачає до 150 нових робочих місць. Нам принципово, щоб усі працівники отримували офіційну, "білу" зарплатню. Це важливо не лише для нас, а й для громади. Надходження лише від ПДФО, який сплачуватимуть працівники, збільшить бюджет Східницької громади на 10%. А ще громада отримає кошти від земельного податку, податків на нерухомість і на прибуток, які забезпечать сталий розвиток міста", - зазначив Козицький.