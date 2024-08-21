За час великої війни Ахметов передав на підтримку України 10 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SCM.

Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, підтримка громад, благодійних, адвокаційних проєктів та захисників Маріуполя.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Через "Сталевий фронт" силові підрозділи з отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Зокрема, "Метінвест" розробив та поставив понад 530 сталевих бліндажів для бійців на передовій. Також металургійна група постачає сталь для бронезахисту техніки, в тому числі американських танків Abrams, виготовляє броню для бронежилетів.

Крім того, "Метінвест" оплатив поставку 14 британських бронетранспортерів FV432 Mark 2 для захисників 3-ї штурмової.

Додатково 1 млрд грн Рінат Ахметов виділив на проєкт підтримки захисників та захисниць Маріуполя "Серце Азовсталі". Оборонцям та їхнім родинам надається допомога за сімома програмами. Зокрема у листопаді минулого року стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групою інвалідності отримують власне житло. У 2024 році заплановано придбати 200 квартир. Також проєкт у травні запустив програму "Майбутнє" - комплексну підтримку в адаптації до цивільного життя та самореалізації.

Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проєкти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу у облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб "Шахтар". Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова, також взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната "Шахтаря" Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу та ін.