За время войны Ахметов передал в поддержку Украины 10 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SCM.

Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, поддержка общин, благотворительных, адвокационных проектов и защитников Мариуполя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Через "Стальной фронт" силовые подразделения получают амуницию, автомобили, бронетранспортеры, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежда и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

В частности, "Метинвест" разработал и поставил более 530 стальных блиндажей для бойцов на передовой. Также металлургическая группа поставляет сталь для бронезащиты техники, в том числе американских танков Abrams, производит броню для бронежилетов.

Кроме того, "Метинвест" оплатил поставку 14 британских бронетранспортеров FV432 Mark 2 для защитников 3-й штурмовой.

Дополнительно 1 млрд грн Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников и защитниц Мариуполя "Сердце Азовстали". Защитникам и их семьям оказывается помощь по семи программам. В частности, в ноябре прошлого года стартовала программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города с I и II группой инвалидности получают собственное жилье. В 2024 году планируется приобрести 200 квартир. Также проект в мае запустил программу "Будущее" – комплексную поддержку в адаптации к гражданской жизни и самореализации.

Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн. продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов. Оказывает обогреватели, помощь в обустройстве общежитий для мариупольцев в г. Днепр.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и пострадавшим от войны жителям регионов оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова, также взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко реабилитацией брату своего игрока – бойцу ВСУ Богдану Кушу и т.д.