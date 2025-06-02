Час тиснути. Німеччина очікує на жорсткий санкційний пакет від США проти Росії

Санкції США проти Росії

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії у разі відмови від тривалого миру з Україною.

Санкції передбачають покарання за небажання вести чесні переговори чи за спроби підірвати суверенітет України після укладення мирної угоди. Документ також містить норму про 500% тариф на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси.

Грем заявив, що має достатню підтримку в обох палатах Конгресу, зокрема 81 голос у Сенаті, що дозволить подолати можливе вето Дональда Трампа.

Сенатор наголосив, що Путін опиниться перед вибором: або домовлятися про припинення війни, або зіткнутися з економічною катастрофою.

За оцінкою ексрадника президента України Олега Устенка, в разі ухвалення закону Росія може втратити близько 150 мільярдів доларів - майже 40% її бюджету.

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