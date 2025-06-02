Время надавить. Германия ожидает жесткий санкционный пакет от США против России

Санкции США против России

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о жестких санкциях против России в случае отказа от длительного мира с Украиной.

Санкции предусматривают наказание за нежелание вести честные переговоры или за попытки подорвать суверенитет Украины после заключения мирного соглашения. Документ также содержит норму о 500% тарифе на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Грэм заявил, что имеет достаточную поддержку в обеих палатах Конгресса, в частности 81 голос в Сенате, что позволит преодолеть возможное вето Дональда Трампа.

Сенатор подчеркнул, что Путин окажется перед выбором: либо договариваться о прекращении войны, либо столкнуться с экономической катастрофой.

По оценке экс-советника президента Украины Олега Устенко, в случае принятия закона Россия может потерять около 150 миллиардов долларов - почти 40% ее бюджета.

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