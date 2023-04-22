За час повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 300 зрадників, - Малюк

З 24 лютого 2022 року Служба безпеки України викрила понад 300 зрадників.
Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми викрили більше 300 зрадників з початку повномасштабного вторгнення. Із них - 9 в СБУ і 102 - в силах оборони загалом", - сказав він.
В якості прикладу він привів затримання в Очакові екскомандира одного із центрів спецоперацій ЗСУ, який виявився російським агентом. Він планував посприяти здачі міста окупантам.
Нагадаємо, що СБУ затримала доньку гауляйтера Чорнобаївки Юлію Турульову. Вона, як і батько, працювала в окупаційній "адміністрації".
Також нагадаємо, СБУ повідомила про підозру 5 колаборантам Херсонської області, які були чиновниками міськради й псевдоректори місцевих ВНЗ.
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