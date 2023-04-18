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Співпрацювала з окупантами. Затримано доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

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Вінницька область, Вівторок 18 квітня 2023 11:11
Співпрацювала з окупантами. Затримано доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки Фото: СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

СБУ затримала доньку гауляйтера Чорнобаївки Юлію Турульову. Вона, як і батько, працювала в окупаційній "адміністрації".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"Після захоплення селища фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

За протекції колаборанта Турульова, його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх російських "стандартів" на території захопленої громади.

Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

Встановлено, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією".

На ньому учасники схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.

Після визволення правобережної частини Херсонської області зловмисниця переїхала до Вінницької області, де переховувалася під виглядом "переселенки".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора). Колаборантці загрожує до 12 років ув’язнення.

Фото: СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки (ssu.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що СБУ викрила трьох колаборантів в Харківській області..

Також нагадаємо, СБУ повідомила про підозру 5 колаборантам Херсонської області, які були чиновниками міськради й псевдоректори місцевих ВНЗ.

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