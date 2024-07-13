За весь час обстрілів енергосистеми було поранено 56 енергетиків ТЕС, троє загинуло, - ДТЕК

"Троє працівників у нас загинуло і 56 були поранені. Це ті, що були обстріляні ворогом на теплоелектростанціях. Один з останніх випадків: минулого тижня на одному з наших підприємств під час обстрілу отримала поранення жінка", - розповів він.

За словами Салєєва, на сьогоднішній день війна з енергетикою продовжується. Він пояснив, що компанія намагаються шукати можливості для відновлення кожної ТЕС.

Очільник ДТЕК Енерго нагадав, що на сьогодні всі теплоелектростанції без виключення зазнали неодноразових ворожих обстрілів.

"Це почалося не тільки з цього року, а ще навесні 2022-го… Просто, це на собі не відчували люди так, як відчували енергетики. Понад 180 разів тільки по нашим підприємствам були різноманітні обстріли, - артилерійські, ракетні, шахедні і так далі. Безумовно, це призводить до того, що ми втрачаємо потужності. І, на жаль, ми втрачаємо людей. Є загиблі на наших підприємствах, є поранені саме через такі обстріли, які відбуваються", - розповів він.

Водночас Салєєв запевнив, що всі енергетики працюють над відновленням цілодобово.

"Всі працюють над відновленням. І не тільки енергетики. По розбору завалів нам допомагає ДСНС, ми також залучаємо власних шахтарів, які їдуть допомагати енергетикам. З ремонтами і відновленням нам допомагають і НЕК "Укренерго", і мережеві компанії. Тож всі намагаються якомога швидше відновлюватися, повертати потужності, повертати енергетику для українців", - зазначив він.

Але, за його словами, не може країна, яка воює, по енергетиці якої 2,5 роки завдаються цільові обстріли, забезпечувати електроенергії так само, як усі звикли до воєнного часу.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що внаслідок масованих обстрілів енергосистеми ДТЕК втратив близько 90% своєї теплової генерації.