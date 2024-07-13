За все время обстрелов энергосистемы были ранены 56 энергетиков ТЭС, трое погибли, - ДТЭК

"Три работника у нас погибли и 56 были ранены. Это те, что были обстреляны врагом на теплоэлектростанциях. Один из последних случаев: на прошлой неделе на одном из наших предприятий во время обстрела получила ранение женщина", - рассказал он.

По словам Салеева, на сегодня война с энергетикой продолжается. Он пояснил, что компания пытается искать возможности для возобновления каждой ТЭС.

Глава ДТЭК Энерго напомнил, что на сегодня все теплоэлектростанции без исключения подверглись неоднократным вражеским обстрелам.

"Это началось не только с этого года, а еще весной 2022-го… Просто, это на себе не чувствовали люди так, как чувствовали энергетики. Более 180 раз только по нашим предприятиям были разнообразные обстрелы, - артиллерийские, ракетные, шахедные и так далее. Безусловно, это приводит к тому, что мы теряем мощности. И, к сожалению, мы теряем людей", - рассказал он.

В то же время Салеев заверил, что все энергетики работают над восстановлением круглосуточно.

"Все работают над восстановлением. И не только энергетики. По разбору завалов нам помогает ГСЧС, мы также привлекаем собственных шахтеров, которые едут помогать энергетикам. С ремонтами и восстановлением нам помогают и НЭК "Укрэнерго", и сетевые компании. Поэтому все стараются как можно скорее восстанавливаться, возвращать мощности, возвращать энергетику для украинцев", - отметил он.

Но, по его словам, не может воюющая страна, по энергетике которой 2,5 года наносятся целевые обстрелы, обеспечивать электроэнергии так же, как все привыкли к военному времени.

Ранее в ДТЭК сообщали, что в результате массированных обстрелов энергосистемы ДТЭК потерял около 90% своей тепловой генерации.