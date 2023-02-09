Час обрати сторону: Подоляк розкритикував SpaceX через обмеження для ЗСУ
Іноземні компанії повинні нарешті визначитись на чиєму вони боці у війни Росії та України, а також припинити шукати способів завдавати шкоди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Рік опору України і компанії мають визначитися: або вони на боці України та права на свободу і не шукають способів завдати шкоди, або ж вони на боці РФ та її "права" вбивати та захоплювати території", - пише Подоляк.
Також радник голови Офісу президента закликав обрати на чиєму вона боці безпосередньо головного виконавчого директора компанії "SpaceX" Гвен Шотуелл.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX зробила перешкодити ЗСУ, аби воїни не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для управління безпілотниками під час війни з Росією.
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