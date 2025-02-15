Час настав. Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи

"Я вірю в Європу. І ви повинні вірити. І я закликаю вас діяти - заради себе і заради Європи - людей Європи, ваших народів, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього", - зазначив Зеленський.



За його словами, Європа має стати самодостатньою та об'єднати свою силу з Україною.

Президент нагадав, що зараз українські захисники, яких підтримують інші країни, стримують Росію. Але зараз не можна виключати можливості того, що США може сказати Європі "ні" в питаннях, які їй загрожують.

"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені", - додав він.

Також глава держави звернувся до генсека НАТО Марка Рютте, зазначивши, що такі Збройні сили не стануть заміною Альянсу.

"Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним внеску Америки. І нам потрібен той самий підхід, коли йдеться про дипломатію - спільну роботу в ім'я миру", - уточнив він.