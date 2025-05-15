"Час настав": у ФІФА натякнули, де хочуть провести чемпіонат світу-2038

Був би фантастичний турнір

Віце-президент організації та голова Конфедерації футболу Північної та Центральної Америки і Карибського басейну (КОНКАКАФ) Віктор Монтальяні наголосив, що об'єднана заявка на проведення турніру у Великій Британії має отримати підтримку.

"Я не бачу жодних причин, чому не тільки Англія, а вся Велика Британія не повинна приймати чемпіонат світу. Це був би фантастичний турнір. І я вважаю, що вони мають серйозно подумати над подачею заявки. Ми всі знаємо, яке значення має футбол для Британії – час настав", – зазначив він.

Коли чекати Мундіаль у Британії

Це перша така публічна підтримка британської заявки від високопоставленого члена ФІФА після скандального голосування у 2010 році, коли право на проведення ЧС-2018 і ЧС-2022 дістали Росія та Катар відповідно. Тоді Англія зазнала фіаско, а вибори супроводжувалися звинуваченнями у корупції.

Британія вже отримала право на проведення жіночого ЧС-2035. Це може стати трампліном для подачі заявки на чоловічий турнір 2038 або 2042 року – залежно від політики ротації ФІФА.

Нагадаємо, що ФІФА вже визначила господарів найближчих мундіалів: ЧС-2030 пройде в Іспанії, Португалії та Марокко (із трьома матчами в Південній Америці), а ЧС-2034 – у Саудівській Аравії.

Таким чином, Велика Британія зможе прийняти світову футбольну першість не раніше 2038 року.

Змагання топ-рівня, що приймала Велика Британія

Чемпіонат світу з футболу-1966 (Англія). Єдиний раз Велика Британія (а саме Англія) приймала чоловічий чемпіонат світу. Англія тоді й виграла турнір, здолавши в скандальному фінальному матчі команду ФРН – 4:2.

Євро-1996 (Англія). Перший Євро з 16 командами. Перемогла збірна Німеччини, яка перемогла в фіналі Чехію (2:1). Господарі разом з Францією отримали бронзові нагороди.

Крім того, Англія приймала Євро серед жінок 2005 та 2022 років.

Також фінали єврокубків неодноразово проходили в різних містах Великої Британії. Зокрема, у шотландському Глазго та валлійському Кардіффі.