Час міняти антифриз в авто: як вибрати правильний

В автомобілі зношуються не тільки металеві деталі, а й технічні рідини, які в ньому працюють. Початок осінньо-зимового сезону – саме час замінити антифриз системи охолодження. При тому найбільш відповідальні водії бачать у виборі правильного продукту серйозну проблему – і не даремно.

Про те, як і де придбати якісний антифриз потрібної марки, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Для тривалої і безпроблемної роботи двигуна в ньому потрібно періодично замінювати охолоджувальну рідину. З іншого боку, в мережі і в курилках точиться чимало розмов-страшилок про неякісний антифриз, який за рік "проїдає" головку блока наскрізь. Як випадково не придбати такий антифриз-убивцю?

Який антифриз вбиває двигуни

Правда у тому, що неякісний або невідповідний за типом антифриз справді може спровокувати корозію деталей мотора і системи охолодження. І поки іржа буде прогризати алюміній чи сталь, продуктами корозії та розпаду самого антифризу будуть попутно засмічуватись радіатори – як мінімум два, а може і більше. В результаті – серйозний ремонт двигуна із заміною недешевих деталей.

Головний нюанс в тому, що етиленгліколь – основа всіх антифризів – має високу корозійну активність. І саме він, власне, і виїдає деякі метали системи охолодження. Тож для нейтралізації цієї активності використовують присадки з інгібіторами корозії. Вони і ділять антифризи на карбоксилатні, гибридні, лобридні та традиційні. Почасти від типу інгібітора залежить кращий захист того чи іншого металу, а найбільш універсальними вважаються карбоксилатні рідини.

Так ось у неякісному антифризі присадка-інгібітор часто спрацювується швидше, ніж настає рекомендований виробником строк заміни рідини – 3 – 4 роки. І решту цього терміну система охолодження працює без захисту, тобто деякі чутливі до етиленгліколю деталі починають руйнуватись.

Ще один спосіб вбити двигун – залити в нього підробку, в якій замість етиленгліколю використали дешевший замінник – суміш гліцерину з метанолом. Така бодяга у двигуні швидко густіє, через що надмірних навантажень зазнає помпа, тобто її підшипники і привод. На додачу метаноловий антифриз влаштовує в системі холодне кипіння – кавітацію. Яка теж призводить до руйнування металу, точніше, поверхонь деталей двигуна: гільз циліндрів, крильчатки помпи тощо. Результат той самий – передчасний ремонт.

Як придбати правильний антифриз для двигуна

Найбільш розумний варіант – здати машину на заміну антифризу на дилерську СТО. Більш дешевим способом буде самому знайти рекомендовані заводом специфікації антифризу (ухвалу виробника), і потім купити рідину з таким маркуванням в перевіреній торговій точці.

Може бути, що кодів заводських специфікацій антифризу ви з якоїсь причини не знайдете. Тоді треба просто з’ясувати, якого типу антифризи рекомендує для вашого двигуна автовиробник. І придбати рідину будь-якого бренду, проте саме зазначеного типу: карбоксилатні (позначаються ОАТ, SNF, G12), гибридні (hybrid, HOAT, NF, G11), лобридні (lobrid, Si-OAT, N‑OAT, Р‑OAT), традиційні (traditional, conventional, IAT).

Коротко

Можливо, ви вже знаєте про це, але нагадаємо: обирати охолоджувану рідину за кольором не можна. Бо колір аж ніяк не показник якості чи типу, а просто барвник, який може бути доданий у будь-який антифриз – і дорогий і дешевий, і якісний, і контрафактний. Відтак, ще раз наголосимо, щоб обирати цю важливу рідину треба виключно за вказівками автовиробника.