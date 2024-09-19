Пора менять антифриз в авто: как выбрать правильный

В автомобиле изнашиваются не только металлические детали, но и технические жидкости, работающие в нем. Начало осенне-зимнего сезона – самое время заменить антифриз системы охлаждения. При этом наиболее ответственные водители видят в выборе правильного продукта серьезную проблему – и не зря.

О том, как и где купить качественный антифриз нужной марки, читайте в материале РБК-Украина .

Для продолжительной и беспроблемной работы двигателя в нем нужно периодически заменять охлаждающую жидкость. С другой стороны, в сети и в курилках идет немало разговоров-страшилок о некачественном антифризе, который за год "проедает" головку блока насквозь. Как случайно не приобрести такой антифриз-убийцу?

Какой антифриз убивает двигатели

Правда в том, что некачественный или неподходящий по типу антифриз действительно может спровоцировать коррозию деталей двигателя и системы охлаждения. И пока ржавчина будет прогрызать алюминий или сталь, продуктами коррозии и распада самого антифриза будут попутно засоряться радиаторы – как минимум два, а может и больше. В результате – серьезный ремонт двигателя с заменой недешевых деталей.

Главный нюанс в том, что этиленгликоль – основа всех антифризов – обладает высокой коррозионной активностью. И именно он собственно и выедает некоторые металлы системы охлаждения. Для нейтрализации этой активности используют присадки с ингибиторами коррозии. Они и делят антифризы на карбоксилатные, гибридные, лобридные и традиционные. Отчасти от типа ингибитора зависит лучшая защита того или иного металла, а наиболее универсальными считаются карбоксилатные жидкости.

Так вот, в некачественном антифризе присадка-ингибитор часто срабатывается быстрее, чем наступает рекомендованный производителем срок замены жидкости – 3 – 4 года. И остальное это время система охлаждения работает без защиты, то есть некоторые чувствительные к этиленгликолю детали начинают разрушаться.

Еще один способ убить двигатель – залить в него подделку, в которой вместо этиленгликоля использовали более дешевый заменитель – смесь глицерина с метанолом. Такая бодяга в двигателе быстро густеет, из-за чего чрезмерные нагрузки подвергаются насосу, то есть ее подшипникам и приводу. Вдобавок метаноловый антифриз устраивает в системе холодное кипение – кавитацию. Которая тоже приводит к разрушению металла, вернее, поверхностей деталей двигателя: гильз цилиндров, крыльчатки насоса и т.д. Результат тот же – преждевременный ремонт.

Как купить правильный антифриз для двигателя

Наиболее разумный вариант – сдать машину взамен антифриза на дилерскую СТО. Более дешевым способом будет самому найти рекомендованные заводом спецификации антифриза (определение производителя), а затем купить жидкость с такой маркировкой в проверенной торговой точке.

Может быть, что кодов заводских спецификаций антифриза вы по какой-либо причине не найдете. Тогда нужно просто выяснить, какого типа антифризы рекомендует для вашего двигателя автопроизводитель. И приобрести жидкость любого бренда, но именно указанного типа: карбоксилатные (обозначаются ОАТ, SNF, G12), гибридные (hybrid, HOAT, NF, G11), лобридные (lobrid, Si-OAT, N-OAT, Р-OAT) , традиционные (traditional, conventional, IAT)

Кратко

Возможно, вы уже знаете об этом, но напомним: выбирать охлаждаемую жидкость по цвету нельзя. Ведь цвет отнюдь не показатель качества или типа, а просто краситель, который может быть добавлен в любой антифриз – дорогой и дешевый, и качественный, и контрафактный. Следовательно, еще раз подчеркнем, чтобы выбирать эту важную жидкость нужно исключительно по указаниям автопроизводителя.