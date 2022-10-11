За час дії зернової угоди з України експортували 7 млн тонн агропродукції

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури .

За даними прес-служби, 11 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшли 7 суден. На їх борту 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер SEA PEARL J, який доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу.

Також від причалів Одеського та Південного портів вийшли судна LUCKY TRADER та ERDEK відповідно. З порту Чорноморська вийшли балкери HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.