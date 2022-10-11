За час дії зернової угоди з України експортували 7 млн тонн агропродукції

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
За даними прес-служби, 11 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшли 7 суден. На їх борту 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Серед них балкер SEA PEARL J, який доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу.
Також від причалів Одеського та Південного портів вийшли судна LUCKY TRADER та ERDEK відповідно. З порту Чорноморська вийшли балкери HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувало експорт українського зерна по Чорному морю. Перше судно з зерном з порту "Одеса" вийшло 1 серпня.
Як повідомляло РБК-Україна, уряд України прийняв рішення надати 50 тис. тонн пшениці в рамках гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.
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