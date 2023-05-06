Чарльз ІІІ зійшов на престол. У Британії відбулася коронація монарха

Церемонія коронація розпочалася о 13:00 за київським часом. Перед цим у Вестмінстерське абатство прибули почесні гості: лідери держав, урядів, іноземні делегації, посли. Від України на коронації Чарльза ІІІ були присутні перша леді Олена Зеленська та прем'єр Денис Шмигаль.

Святкову службу провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Новий король склав присягу перед усім світом: дав обітницю правити згідно з законом, дотримуватися правосуддя і підтримувати англіканську церкву.

Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання. Чарльза ІІІ одягли у священні ризи і вручили символи монархії; кулю, перстень та скіпетри. Після цього архієпископ Кентерберійський поклав корону на голову нового монарха Британії.

Перша коронація у XXI столітті

Вперше за 70 років у Британії коронували нового монарха. Попередня подібна церемонія відбулася 1953 року, коли на престол зійшла Єлизавета II. Вона правила найдовше з усіх британських суверенів та виконувала обов'язки до самої смерті – 8 вересня 2022 року.

Спадкоємцем Британської корони став старший син Єлизавети – Чарльз. Він був проголошений королем 10 вересня 2022, а сьогодні, 6 травня 2023, відбулася його коронація.

Захід у Вестмінстерському абатстві зібрав близько 2 тисяч гостей. На церемонію було витрачено близько 250 млн фунтів стерлінгів, що стало найбільшою сумою в історії.

Разом із Чарльзом III також коронували і його дружину Каміллу.

Вперше з 1902 року коронація відбулася у вихідний день. Також британці отримали додатковий вихідний у понеділок, 8 травня. Окрім офіційної частини з церковною службою, в рамках коронації пройде великий концерт та інші урочистості.

Біографія Чарльза III

Повне ім'я британського монарха – Чарльз Філіпп Артур Джордж, йому 74 роки. Є представником династії Віндзорів, що править Британією від початку ХХ століття.

Народився у Букінгемському палаці 14 листопада 1948. Статус спадкоємця він отримав у 3 роки, коли помер його дід Георг VI, а мати Єлизавета стала королевою.

Чарльз III був першим спадкоємцем престолу, який закінчив університет. Має ступінь магістра мистецтв. Вивчав у Кембриджі антропологію, археологію, історію та валлійську мову. Також служив у флоті, був пілотом військового винищувача та вертольота. Здобув звання фельдмаршала.

Брав участь у суспільно-політичному житті Британії з кінця 70-х років, опікувався благодійними фондами та організаціями, які займалися питаннями кліматичних змін, цікавився покращенням міського середовища, архітектурою, органічним сільським господарством.

Був одружений із Діаною Спенсер, яка народила йому синів Вільяма (нинішній спадкоємець престолу) та Гаррі. Подружжя розлучилося через 15 років, а 1997 року принцеса Діана загинула в автокатастрофі.

У 2005 році Чарльз одружився вдруге – з Каміллою Паркер Боулз. Відносини з нею почалися задовго до шлюбу.

Британський монарх має 5 онуків. Від шлюбу сина Вільяма з Кейт Міддлтон – Джордж, Шарлотта та Луї. У другого сина Гаррі та його дружини Меган Маркл двоє дітей – Арчі та Лілібет.

Обов'язки монарха

Повноваження Чарльза III є представницькими, а влада обмежена, оскільки Велика Британія є парламентарною монархією.

Король виконує формальні обов'язки щодо призначення прем'єра та розпуску уряду, здійснює іноземні візити. Має звання Верховного головнокомандувача збройних сил і дає згоду застосування армії поза державою.

Британський монарх, як глава Співдружності націй, очолює 14 країн (Австралія, Антигуа і Барбуда, Багамські Острови, Беліз, Гренада, Канада, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кіттс і Невіс, Сент-Люсія, Соломонові острови, Тувалу, Ямайка).

Поза Великобританією Чарльз III має своїх представників у державах Співдружності. Це генерал-губернатори, яких призначають за поданням прем'єр-міністрів країн.