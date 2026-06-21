Чарльз III вперше в історії Великої Британії розкриє свої доходи

Цікаво, що це особисте рішення монарха. Податкові платежі стануть новим елементом традиційного звіту Букінгемського палацу, що є частиною модернізації та більшої прозорості.

В офісі короля прагнуть, щоб люди краще розуміли відповідальність родини. Суспільство вимагало відкритості, особливо після фінансових скандалів навколо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, повідомляє BBC.

Звіт охоплює 2024-25 фінансовий рік і документ покаже податки з різних джерел доходу короля:

прибуток від герцогства Ланкастер;

дивіденди від особистих інвестицій;

доходи від приватних маєтків - Сандрінгема та Балморала.

Такі податкові дані обіцяють публікувати щорічно.

Король та податки

Згідно із законом країни, монарх не зобов'язаний платити податки. Це стосується прибутку, спадщини та приросту капіталу. Проте Чарльз III робить це добровільно, адже раніше він розкривав суми лише у статусі принца Уельського.

У матеріалі зазначається, що лише прибуток від герцогства Ланкастер минулого року склав близько 24 мільйонів фунтів стерлінгів. Це бізнес з нерухомістю в Лондоні та на півночі Англії. Саме він забезпечує левову частку приватного бюджету короля.

Скільки англійці витрачають на короля

Податковий звіт вийде разом із даними про Суверенний грант - це кошти, які держава виділяє на утримання двору, персонал та офіційні візити. Цьогоріч грант зріс до рекордних 137,9 мільйона фунтів.

Причина такого стрибка - масштабна реконструкція Букінгемського палацу. Проте витрати можуть скоротити. Міністерство фінансів та Даунінг-стріт готують перегляд фінансування.

Комітет з питань державних рахунків перевірить королівську власність та оренду. Національне аудиторське управління вже з’ясувало цікаві деталі: доньки принца Ендрю, принцеси Беатріс та Євгенія, живуть у Кенсінгтонському та Сент-Джеймському палацах. Вони не виконують офіційних обов'язків, а орендну плату за них вносить особисто король зі своїх приватних прибутків.