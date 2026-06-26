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Чарльз III став першим монархом в історії, який розкрив свої доходи

04:07 26.06.2026 Пт
2 хв
Британський монарх вважається одним з найбагатших людей світу
aimg Юлія Маловічко
Фото: король Чарльз III (з відкритих джерел)

Британський монарх Чарльз III добровільно сплатив податків у розмірі 12,9 мільйона фунтів стерлінгів - 17 мільйонів доларів США - у період з 2024 по 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Син Чарльза III принц Вільям своєю чергою заплатив 7,76 мільйона фунтів стерлінгів податку на доходи фізичних осіб та приріст капіталу за 2024-2025 податковий рік.

Інформацію про статки та податки опублікували у четвер Букінгемський та Кенсінгтонський палаци.

Букінгемський палац не розкрив ставку податку, який сплачує король. Однак, згідно з останніми звітами герцогства Ланкастер - основного джерела особистого доходу короля - монарх отримав 26,5 мільйона фунтів стерлінгів дивідендів у 2024-25 роках.

У звіті принца Вільяма йдеться, що він "сплачує найвищу ставку податку на прибуток та приріст капіталу з усіх своїх особистих доходів".

Відомо, що податкові витрати короля Чарльза III зросли з 11,7 мільйона фунтів стерлінгів у 2023-24 роках, а загальні податки принца Вільяма зменшилися з 8,34 мільйона фунтів стерлінгів того року.

"Хоча королівські фінанси іноді можуть здаватися складними, базова система в принципі зрозуміла, структурована законодавчо та вдосконалена з часом, щоб забезпечити монарху можливість служити незалежно, підзвітно та в довгострокових інтересах нації", – сказав Джеймс Чалмерс , хранитель приватної скарбниці.

Нагадаємо, днями повідомлялось, що Король Чарльз III стане першим монархом Великої Британії в сучасну епоху, який публічно розкриє свій особистий податковий рахунок.

Також повідомлялось, що Чарльз III, виступаючи у Конгресі США, зробив завуальований сигнал президенту Дональду Трампу та республіканцям не скорочувати допомогу Україні.

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Чарльз III