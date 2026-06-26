Чарльз III став першим монархом в історії, який розкрив свої доходи

Син Чарльза III принц Вільям своєю чергою заплатив 7,76 мільйона фунтів стерлінгів податку на доходи фізичних осіб та приріст капіталу за 2024-2025 податковий рік.

Інформацію про статки та податки опублікували у четвер Букінгемський та Кенсінгтонський палаци.

Букінгемський палац не розкрив ставку податку, який сплачує король. Однак, згідно з останніми звітами герцогства Ланкастер - основного джерела особистого доходу короля - монарх отримав 26,5 мільйона фунтів стерлінгів дивідендів у 2024-25 роках.

У звіті принца Вільяма йдеться, що він "сплачує найвищу ставку податку на прибуток та приріст капіталу з усіх своїх особистих доходів".

Відомо, що податкові витрати короля Чарльза III зросли з 11,7 мільйона фунтів стерлінгів у 2023-24 роках, а загальні податки принца Вільяма зменшилися з 8,34 мільйона фунтів стерлінгів того року.

"Хоча королівські фінанси іноді можуть здаватися складними, базова система в принципі зрозуміла, структурована законодавчо та вдосконалена з часом, щоб забезпечити монарху можливість служити незалежно, підзвітно та в довгострокових інтересах нації", – сказав Джеймс Чалмерс , хранитель приватної скарбниці.