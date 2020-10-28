Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера, который выйдет 28 октября, карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ Анкара обвинила издание в культурном расизме.

Журнал обнародовал рисунок в Twitter.

На карикатуре турецкий президент сидит в кресле в нижнем белье, держит в одной руке банку с напитком, а другой задирает платье женщины в хиджабе.

"Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", - гласит заголовок.

Власти Турции резко осуждают публикацию карикатуры. Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун.

"Мы осуждаем отвратительную попытку посеять с помощью этой публикации культурный расизм и ненависть", - говорится в сообщении.

Публикация Charlie Hebdo происходит в период напряженной конфронтации между властями Франции и несколькими исламскими странами. Поводом для нее стали высказывания французского президента Эмманюэля Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка.

В частности, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а учителя назвал "тихим героем" и "воплощением республики".

"Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

Эрдоган посоветовал французскому коллеге Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама.

После этого Франция отозвала своего посла из Турции для консультаций.

РБК-Украина писало, что Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары.